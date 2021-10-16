Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу

Европейские политики не хотят признавать своих ошибок, приведших к газовому кризису, но экономические последствия расставят все по местам. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, не став исключать, что подобная ситуация в Европе может повториться. Он также подтвердил, что РФ готова рассмотреть заявки европейских потребителей на дополнительные объемы прокачки топлива, однако соответствующих заявок у «Газпрома» нет.

Повторение возможно

Россия готова к диалогу с европейскими партнерами относительно увеличения газовых поставок, причем речь идет не только о текущем отопительном сезоне, однако заявок от потребителей нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вести в субботу» в интервью Сергею Брилеву.

«Не исключено, что такая ситуация (энергокризис. — «Газета.Ru») может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд кубометров газа, и надо что-то с этим делать, – считает Новак.

Говоря о дополнительной прокачке газа, Новак упомянул правительство Украины, которое, с его слов, ведет себя так, «будто им кто-то постоянно что-то должен», включая Россию, Европу и США. При этом РФ, как ранее заявлял президент Владимир Путин, наоборот увеличивает объем прокачки через Украину, в ответ на что Киев даже не говорит «спасибо».

«Чисто иждивенческий подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, чтобы мы могли реверсом брать оттуда. Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из России, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже? Это вызывает удивление», — подчеркнул Новак.

В то же время политический «хайп» со стороны зарубежных политиков в контексте газового вопроса, включая намерение Еврокомиссии к декабрю представить предложение по ускорению отказа от газа, неуместен, поскольку экономические последствия точнее характеризуют ситуацию, утверждает Новак.

«Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы <...> Да, политики не хотят принимать своих ошибок», – подчеркнул вице-премьер.

У России, так или иначе, остается возможность для исполнения контрактов с европейскими потребителями. Кроме того, возможно рассмотрение дополнительных заявок. На это не повлияет тот факт, что в этом году в РФ зафиксированы рекордные показатели потребления газа по разным причинам, предположил вице-премьер.

Причины энергокризиса

С января оптовая цена на газ в Европе выросла на 250%. В начале октября она побила рекорд, установив новый максимум на уровне €1200 за тысячу кубометров голубого топлива. После этого произошел резкий скачок вниз, и колебания на бирже продолжаются до сих пор. На этот счет существует несколько предположений.

Часть стран Европы, включая, например, Польшу и Украину, категорически настаивают, что рост цен — прямая «манипуляция» со стороны «Газпрома», который, по их мнению, намеренно завышает расценки с целью скорейшего введения в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток — 2», а РФ использует газ как оружие.

С позиции России, рост цен стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот, тогда как СП-2 является исключительно коммерческим проектом. Москва настаивает, что переход Европы на зеленую энергетику себя не оправдывает, в результате чего страны входят в отопительный сезон с существенным дефицитом газа в подземных хранилищах, причем РФ никогда не отказывалась от заявок на увеличения объемов транзита. Также президент Путин отмечал, что политика европейцев отказа от долгосрочных контрактов на поставки топлива, в том числе с Россией, стала ошибочной и тоже сыграла роль в развитии энергетического кризиса.

Еще одной причиной называется увеличение закупок природного газа Китаем для восстановления своей экономике после COVID-19 в преддверии отопительного сезона, но доминирующими остаются версии критиков «Северного потока — 2» и Москвы.

Международное энергетическое агентство со своей стороны признает, что Россия в полной мере выполняет контрактные обязательства, но может сделать больше для Европы, чтобы предотвратить кризис. В Еврокомиссии от прямых обвинений в сторону Москвы отказываются, однако продолжают настаивать, что их собственная политика по переходу на возобновляемые источники энергии и отказ от газа не имеют отношение к кризису.

Вместе с этим Еврокомиссия не подвергает сомнению контракт России с Венгрией, который лишает Украину транзита и реверса, несмотря на соответствующие требования Киева. США и Германия также не отреагировали на призывы Украины расследовать и принять меры в отношении Москвы из-за договора с Будапештом.

В настоящий момент Европейская комиссия выпустила новый пакет мер противодействия кризису. В частности, члены блока изучат возможность совместной закупки природного газа по аналогии с вакцинами.