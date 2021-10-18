Полный разрыв энергетических связей с Россией для Прибалтики оказался невозможен

От выхода Латвии, Эстонии и Литвы из системы единого энергопространства с Россией и Белоруссией в первую очередь пострадают конечные потребители прибалтийских стран. Биржевая же привязка поставок электроэнергии из Польши и Швеции в дальнейшем приведет к росту тарифов, которые и без того кратно превышают аналогичные ставки для граждан России.

Прибалтийские страны в апреле впервые совершили тестовое отключение поставок электроэнергии из России. Эффект для конечных потребителей Латвии, Литвы и Эстонии оказался неутешительным – тарифные цены внутри региона подскочили, в то время как в России на фоне сокращения экспортных поставок, напротив, ресурсная стоимость в ряде регионов снизилась.

С наступлением энергетического кризиса в Европе зависимость от прямых поставок электроэнергии из России и Белоруссии резко увеличилась. «Интер РАО» уже начал увеличение транзита электричества в Латвию и Эстонию, в ближайшей перспективе — на 38%.

«Живая» электроэнергия лучше дорогого газа

Полная приостановка транзита в рамках БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) может кратно повысить тарифные ставки для жителей прибалтийских стран. Текущее резкое увеличение поставок российской электроэнергии в Латвию и Эстонию вызвано желанием местных властей компенсировать дефицит закупок у соседних европейских стран, включая Польшу и Швецию, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, даже повышение поставок российских энергоносителей в условиях топливного кризиса на европейском рынке не сможет привести к удешевлению тарифов на электроэнергию для жителей Балтии. Дело в том, что все страны региона, включая Латвию и Эстонию, сделали рыночный биржевой механизм основой системы ресурсного ценообразования.

«В настоящее время «Интер РАО» поставляет электроэнергию в Латвию и Эстонию по сопоставимым с котировками энергетической биржи Nord Pool ценам. Поэтому даже резкое увеличение поставок российской электроэнергии в октябре не приведет к сильному снижению тарифной стоимости электричества для местных жителей. Более того, в сложившихся топливных условиях во всей Европе достичь этой цели будет практически невозможно», — подчеркнул Фролов.

С ним согласился руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Эксперт отметил, что резкое повышение поставок российских энергоносителей из России вызвано экономическими, а не политическими соображениями. В то же время приобретение «живой» электроэнергии из России станет для Прибалтики более выгодным решением, нежели экстренная закупка дорогого европейского газа.

«Латвии и Эстонии сейчас не нужно заниматься вопросами поставок крайне дорогого газа, чья биржевая стоимость в последнее время бьет рекорды. В то же время голословные заявления прибалтов о полном отказе от российского топлива не вяжутся с увеличением приема СПГ на местных терминалах газовозов «Новатэка». На фоне же морозов поутихли и призывы покинуть энергокольцо БРЭЛЛ. То есть экономическое и энергетическое выживание для них сейчас, очевидно, важнее политической ангажированности», — объяснил эксперт.

Ценовой шок

В то же время старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что с учетом высокой оптовой стоимости электричества в странах Балтии на уровне €120-150 за кВт⋅ч. многие энергоснабжающие компании Латвии и Литвы уже заявили о повышении потребительских тарифов на 40-50%, что может грозить массовым ростом задолженностей среди местных домохозяйств.

«Латвийские и литовские компании несут ощутимые финансовые убытки. Они чисто физически не могут поставлять энергоресурсы по тем ценам, которые у них были закреплены в контрактных соглашениях с конечными потребителями. В итоге местные предприятия начали пересматривать тарифы еще до начала отопительного сезона. В то время как в России оптовая цена на электроэнергию составляет в среднем 2-2,5 рубля/кВт⋅ч, или €30 за МВт⋅ч, на ключевых прибалтийских площадках стоимость сейчас больше в 4-5 раз», — отметил Кондратьев.

В сложившихся условиях Латвия и Эстония вынуждены закупать менее дорогую российскую электроэнергию у «Интер РАО» для демпфирования внутренних издержек и избегания усиления ценового шока для конечных потребителей. Если же в странах Скандинавии, в особенности в Швеции, продолжит сохраняться низкая выработка энергии на гидростанциях при сохранении высоких биржевых цен на традиционные энергоносители вроде нефти и газа, это может привести к росту балтийской оптовой стоимости до отметки €150-200 за МВт⋅ч.

«Для Восточной Европы столь высокая стоимость электроэнергии станет серьезным шоком. В особой зоне риска окажутся газопоставляющие и энергоснабжающие балтийские компании. У местного же населения массово вырастет уровень задолженности, в странах произойдет увеличение веерных отключений за неуплату долгов. Скорее всего, местным правительствам придется пойти на выплату энергетических субсидий. В противном случае можно будет ожидать выхода людей на улицы и роста протестных настроений», — объяснил эксперт.

В настоящее время цена для конечных потребителей электроэнергии в странах Балтии составляет около 12 рублей за кВт⋅ч. Рыночная же тарифная стоимость также включает в себя плату местным энергосетям и сбытовым компаниям. В Латвии до пересмотра стоимости в преддверие отопительного сезона денежные сборы домохозяйств достигали 18-20 рублей за кВт⋅ч. Для сравнения, в европейской части России стоимость электроэнергии составляет 4-5 рублей за кВт⋅ч. Если же в ЕС будут проиндексированы тарифы, то разница между РФ и странами Балтии может увеличиться уже в 7-8 раз, заключил эксперт.

Кольцевая ловушка

Аналитики сошлись во мнении, что единственным реальным выходом из кризисной ситуации для Латвии, Эстонии и Литвы станет дальнейшее продолжение наращивания прямых поставок электроэнергии из России. В преддверии отопительного сезона и аномальных зимних холодов дополнительные партии ресурсов позволят балтийским государствам компенсировать потери от более дорогого шведского и польского транзитов.

«Россия может позволить себе резко нарастить поставки в прибалтийский регион. Дело в том, что РФ является крайне энергопрофицитной страной. У нас объем генерирующих мощностей заметно превышает годовой спрос со стороны потребителей. В России производится около 1 ТВт⋅ч, на экспорт же приходится только 20 млрд кВт⋅ч, из которых в Прибалтику пойдет лишь 25-30%. То есть у страны есть огромный потенциал наращивания поставок за рубеж», — подчеркнул Фролов из Института национальной энергетики.

Кроме того, ощутимую пользу всему балтийскому региону принесло бы расконсервирование Игналинской атомной станции. За все время эксплуатации литовская АЭС выработала в двухблочном режиме около 307,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии. То есть на ежегодной основе станция поставляла в регион около 12 млрд кВт⋅ч, что сопоставимо с суммарным прошлогодним показателем потребления электричества в Литве (13,1 млрд кВт⋅ч).

«Себестоимость выработки электроэнергии на АЭС составляет в среднем €60-80 за МВт⋅ч. Очевидно, что при оптовой стоимости электричества €120-130 за МВт⋅ч это будет суперприбыльно. Однако обычно цена электричества на оптовых площадках колеблется от €30 до €50. В этом случае АЭС понадобится гарантия финансовой поддержки со стороны государства, что в условиях зависимости стран Восточной Европы от дотаций ЕС станет дополнительной удавкой для и без того небольших бюджетов прибалтийских республик», — заключил Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.