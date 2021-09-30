Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект бюджета на 2022–2024 годы. Соответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а 30 сентября весь пакет документов был опубликован в думской электронной базе.
«В следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн руб., в 2023 году — 25,54 трлн руб., в 2024 году — 25,83 трлн руб.»,
— говорится в сообщении правительства, обнародованном в четверг.
Запланированные расходы распределились следующим образом:
2022 год — 23,69 трлн руб., 2023 год — 25,24 трлн руб., 2024 год — 26,35 трлн руб.
В основу бюджета, как и прежде, лег базовый прогноз социально-экономического развития страны на соответствующий период. Он предусматривает, что мировая экономика начнет активно восстанавливаться, а в России на фоне массовой вакцинации пандемия коронавируса будет оказывать все меньшее влияние. В результате отечественная экономика в 2022–2024 годах будет расти на 3% ежегодно, пишет ТАСС.
При подготовке бюджета на 2021 год власти предполагали, что он останется дефицитным по крайней мере до 2024 года. Но сейчас они планируют, что и 2022, и 2023 год станут профицитными.
При этом в процентном отношении к объему ВВП траты снова сократятся — с 19,3% ВВП в текущем году до 17,8% ВВП в 2022 году, когда он составит 133,3 трлн рублей. Для сравнения, по предварительной оценке, в 2021 году доходы бюджета оказались на уровне 23,782 трлн рублей, расходы — 24,058 трлн рублей, а дефицит — примерно 275,7 млрд рублей.
Но цифры могут меняться — власти всегда уточняют бюджет с учетом фактического исполнения. До 2019-го последний профицитный бюджет был только в 2010 году.
Что будет с госдолгом
В допандемийном 2019 году российский чистый государственный долг стал отрицательным. То есть если бы России в одночасье понадобилось закрыть все свои долги, она бы смогла это сделать за счет резервов. Но уже к лету 2020 года долг российского правительства превысил ликвидные резервы государства и вернулся к положительным значениям. А по итогам года он вырос почти на 40%, до 18,99 трлн рублей, что составило 17,7% от ВВП.
В 2021 году долг продолжил расти — до ориентировочно 22,104 трлн рублей — и будет увеличиваться и дальше — до 25,925 трлн в 2022 году и 28,765 трлн рублей и 31,939 трлн рублей в 2023–2024 годах соответственно.
Какой будет инфляция
Правительство ожидает, что цены в 2022 году вырастут в среднем на 4%. Это та цель, к которой стремится ЦБ, проводя денежно-кредитную политику и меняя ключевую ставку.
Регулятор постоянно корректирует прогноз по инфляции. По его оценкам, на начало сентября 2021 года ее годовой показатель достиг 6,74%, в 2022 году он должен снизиться до 4–4,5% и в дальнейшем оставаться у целевых 4%.
При этом бюджет сверстан из ожиданий, что инфляция в 2021 году составит 5,8%.
Курс рубля
По базовому прогнозу власти ожидают, что следующие три года курс доллара к рублю будет колебаться в районе 72–74 рублей. В среднем 72,1 рубля за доллар в 2022 году, 72,7 рубля — в 2023 году и 73,6 рубля — в 2024 году.
При этом «в реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным, что, с одной стороны, позволит поддержать конкурентоспособность российского несырьевого экспорта, с другой — будет способствовать стабилизации внутренней ценовой ситуации».
Сколько будут стоить нефть и газ
В 2022 году нефтегазовые доходы составят 9,542 трлн рублей, ненефтегазовые — 15,479 трлн рублей. То есть в общем объеме доходов нефтегазовые поступления займут 38,1%.
При этом по отношению к объему ВВП ненефтегазовые доходы ближайшие три года останутся стабильными — на уровне примерно 11,5%, а нефтегазовые снизятся — с 7,2% в 2021 году до 5,7% в 2024 году. Власти связывают это с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть, а также с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения. При этом доля нефтегазовых поступлений в общем объеме доходов следующие три года тоже будет сокращаться — до 33,2% в 2024 году.
Законопроект предусматривает, что средняя цена нефти марки Urals, которую экспортирует Россия, составит $62,2 за баррель в 2022 году и $58,4-$55,7 в 2023–2024 годах соответственно. При этом бюджетное правило предполагает, что документ будет сверстан, исходя из стоимости Urals $44,2 в 2022 году. Все доходы выше этого уровня пойдут в Фонд национального благосостояния.
Российские власти признают, что спрос на нефть может больше и не восстановиться до уровней 2019 года. Этому будет способствовать набирающая силу тенденция энергоперехода экономик разных стран, которая приведет к изменению мирового энергетического баланса.
Кроме того, проект бюджета предусматривает, что средняя контрактная цена на газ в 2022 году останется на уровне 2021 года — $208 за тыс. куб. м. А вот уже в 2023–2024 годах ожидается снижение.
Сбор внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) принесет в бюджет 5,27 трлн рублей, а импортного — 3,673 трлн рублей. Налог на прибыль добавит еще 1,447 трлн рублей, внутренние акцизы — 1,041 трлн рублей, импортные — 140,3 млрд. На НДФЛ придется 186,9 млрд рублей, а на ввозные пошлины — 829,2 млрд рублей.
Приоритетные расходы
Новый бюджет предусматривает значительное увеличение расходов на выполнение обязательств перед гражданами России, подчеркивает глава правительства Михаил Мишустин.
Поэтому традиционно самые большие расходы планируются в разделе «социальная политика» — 5,837 трлн рублей, или 24,6% от общего объема бюджетных трат.
На втором месте — национальная оборона с расходами 3,51 трлн рублей в 2022 году. На третьем — экономика: 3,461 трлн рублей. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность оказались на четвертом месте — 2,799 трлн рублей, и замыкают пятерку направлений по тратам «общегосударственные вопросы» — 1,885 трлн рублей. Это те деньги, которые идут на обеспечение, например, работы аппарата президента, законодательных и исполнительных органов власти, судебной системы, а также на проведение выборов и т.п.
На образование и здравоохранение планируют направить примерно по 1,2 трлн рублей.
Главная задача бюджета на следующие три года — «адресная поддержка людей, прежде всего семей с детьми, всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, нуждающихся, одиноких родителей».
Ожидается, что финансирование национальных проектов вырастет примерно на 12% — с планировавшихся ранее 2,5 трлн рублей до 2,8 трлн рублей.
Рост тарифов
Планируется, что тарифы на электроэнергию для населения в 2022-2024 годах будут расти на 5% в год.
«Указанные темпы индексации не учитывают решений правительства РФ, принимаемых для устранения локальных регуляторных дисбалансов в отдельных регионах», — уточняется в материалах к проекту федерального бюджета.
Когда рассмотрят бюджет
Как сообщил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы седьмого созыва Андрей Макаров, документ может быть вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении 28 октября.
«Комитет по бюджету рекомендует совету Госдумы назначить рассмотрение проекта закона о бюджете на 28 октября. Это позволит вести, по существу, бюджетный процесс в традиционные сроки, в которые рассматривались проекты о бюджете», — пояснил он.