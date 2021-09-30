Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета

В следующие два года бюджет будет профицитным, рассчитывает правительство. 30 сентября проект бюджета внесли в Госдуму, его рассмотрение может начаться в конце октября. Документ предусматривает значительное увеличение расходов на выполнение обязательств перед россиянами, отметил глава кабмина Михаил Мишустин.

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект бюджета на 2022–2024 годы. Соответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а 30 сентября весь пакет документов был опубликован в думской электронной базе.

«В следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн руб., в 2023 году — 25,54 трлн руб., в 2024 году — 25,83 трлн руб.»,

— говорится в сообщении правительства, обнародованном в четверг.

Запланированные расходы распределились следующим образом:

2022 год — 23,69 трлн руб., 2023 год — 25,24 трлн руб., 2024 год — 26,35 трлн руб.

В основу бюджета, как и прежде, лег базовый прогноз социально-экономического развития страны на соответствующий период. Он предусматривает, что мировая экономика начнет активно восстанавливаться, а в России на фоне массовой вакцинации пандемия коронавируса будет оказывать все меньшее влияние. В результате отечественная экономика в 2022–2024 годах будет расти на 3% ежегодно, пишет ТАСС.

При подготовке бюджета на 2021 год власти предполагали, что он останется дефицитным по крайней мере до 2024 года. Но сейчас они планируют, что и 2022, и 2023 год станут профицитными.

При этом в процентном отношении к объему ВВП траты снова сократятся — с 19,3% ВВП в текущем году до 17,8% ВВП в 2022 году, когда он составит 133,3 трлн рублей. Для сравнения, по предварительной оценке, в 2021 году доходы бюджета оказались на уровне 23,782 трлн рублей, расходы — 24,058 трлн рублей, а дефицит — примерно 275,7 млрд рублей.

Но цифры могут меняться — власти всегда уточняют бюджет с учетом фактического исполнения. До 2019-го последний профицитный бюджет был только в 2010 году.

Что будет с госдолгом

В допандемийном 2019 году российский чистый государственный долг стал отрицательным. То есть если бы России в одночасье понадобилось закрыть все свои долги, она бы смогла это сделать за счет резервов. Но уже к лету 2020 года долг российского правительства превысил ликвидные резервы государства и вернулся к положительным значениям. А по итогам года он вырос почти на 40%, до 18,99 трлн рублей, что составило 17,7% от ВВП.

В 2021 году долг продолжил расти — до ориентировочно 22,104 трлн рублей — и будет увеличиваться и дальше — до 25,925 трлн в 2022 году и 28,765 трлн рублей и 31,939 трлн рублей в 2023–2024 годах соответственно.

Какой будет инфляция

Правительство ожидает, что цены в 2022 году вырастут в среднем на 4%. Это та цель, к которой стремится ЦБ, проводя денежно-кредитную политику и меняя ключевую ставку.

Регулятор постоянно корректирует прогноз по инфляции. По его оценкам, на начало сентября 2021 года ее годовой показатель достиг 6,74%, в 2022 году он должен снизиться до 4–4,5% и в дальнейшем оставаться у целевых 4%.

При этом бюджет сверстан из ожиданий, что инфляция в 2021 году составит 5,8%.

Курс рубля

По базовому прогнозу власти ожидают, что следующие три года курс доллара к рублю будет колебаться в районе 72–74 рублей. В среднем 72,1 рубля за доллар в 2022 году, 72,7 рубля — в 2023 году и 73,6 рубля — в 2024 году.

При этом «в реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным, что, с одной стороны, позволит поддержать конкурентоспособность российского несырьевого экспорта, с другой — будет способствовать стабилизации внутренней ценовой ситуации».

Сколько будут стоить нефть и газ

В 2022 году нефтегазовые доходы составят 9,542 трлн рублей, ненефтегазовые — 15,479 трлн рублей. То есть в общем объеме доходов нефтегазовые поступления займут 38,1%.

При этом по отношению к объему ВВП ненефтегазовые доходы ближайшие три года останутся стабильными — на уровне примерно 11,5%, а нефтегазовые снизятся — с 7,2% в 2021 году до 5,7% в 2024 году. Власти связывают это с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть, а также с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения. При этом доля нефтегазовых поступлений в общем объеме доходов следующие три года тоже будет сокращаться — до 33,2% в 2024 году.

Законопроект предусматривает, что средняя цена нефти марки Urals, которую экспортирует Россия, составит $62,2 за баррель в 2022 году и $58,4-$55,7 в 2023–2024 годах соответственно. При этом бюджетное правило предполагает, что документ будет сверстан, исходя из стоимости Urals $44,2 в 2022 году. Все доходы выше этого уровня пойдут в Фонд национального благосостояния.

Российские власти признают, что спрос на нефть может больше и не восстановиться до уровней 2019 года. Этому будет способствовать набирающая силу тенденция энергоперехода экономик разных стран, которая приведет к изменению мирового энергетического баланса.

Кроме того, проект бюджета предусматривает, что средняя контрактная цена на газ в 2022 году останется на уровне 2021 года — $208 за тыс. куб. м. А вот уже в 2023–2024 годах ожидается снижение.

Сбор внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) принесет в бюджет 5,27 трлн рублей, а импортного — 3,673 трлн рублей. Налог на прибыль добавит еще 1,447 трлн рублей, внутренние акцизы — 1,041 трлн рублей, импортные — 140,3 млрд. На НДФЛ придется 186,9 млрд рублей, а на ввозные пошлины — 829,2 млрд рублей.

Приоритетные расходы

Новый бюджет предусматривает значительное увеличение расходов на выполнение обязательств перед гражданами России, подчеркивает глава правительства Михаил Мишустин.

Поэтому традиционно самые большие расходы планируются в разделе «социальная политика» — 5,837 трлн рублей, или 24,6% от общего объема бюджетных трат.

На втором месте — национальная оборона с расходами 3,51 трлн рублей в 2022 году. На третьем — экономика: 3,461 трлн рублей. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность оказались на четвертом месте — 2,799 трлн рублей, и замыкают пятерку направлений по тратам «общегосударственные вопросы» — 1,885 трлн рублей. Это те деньги, которые идут на обеспечение, например, работы аппарата президента, законодательных и исполнительных органов власти, судебной системы, а также на проведение выборов и т.п.

На образование и здравоохранение планируют направить примерно по 1,2 трлн рублей.

Главная задача бюджета на следующие три года — «адресная поддержка людей, прежде всего семей с детьми, всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, нуждающихся, одиноких родителей».

Ожидается, что финансирование национальных проектов вырастет примерно на 12% — с планировавшихся ранее 2,5 трлн рублей до 2,8 трлн рублей.

Рост тарифов

Планируется, что тарифы на электроэнергию для населения в 2022-2024 годах будут расти на 5% в год.

«Указанные темпы индексации не учитывают решений правительства РФ, принимаемых для устранения локальных регуляторных дисбалансов в отдельных регионах», — уточняется в материалах к проекту федерального бюджета.

Когда рассмотрят бюджет

Как сообщил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы седьмого созыва Андрей Макаров, документ может быть вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении 28 октября.

«Комитет по бюджету рекомендует совету Госдумы назначить рассмотрение проекта закона о бюджете на 28 октября. Это позволит вести, по существу, бюджетный процесс в традиционные сроки, в которые рассматривались проекты о бюджете», — пояснил он.