Правительство предлагает продлить заморозку накопительной части пенсий

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 года. Документ размещен в электронной базе нижней палаты.

«Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в документе.

В пояснительной записке уточняется, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии. В связи с этим уменьшается объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ.

Ранее сообщалось, что правительство выдало отрицательное заключение на проект закона о полноценной индексации пенсий работающих пенсионеров.

По данным 15 крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов от 2020 года, за получением накопительной части пенсии не обратились около 2,1 млн россиян.