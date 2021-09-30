Высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург построят в 2027 году

Высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется построить в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы «Развитие транспортной системы», опубликованный в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

«Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург - Москва по итогам 2027 года», — утверждается в документе.

Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что строительство ВСМ может быть организовано на заемные средства, ведь проект в бюджете на 2022-2024 годы не значится.

В публикации отмечается, что «Российские железные дороги» планируют ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, а завершить строительство - в 2027 году.

По словам заместителя главы Минтранса Владимира Токарева, предварительная общая стоимость строительства магистрали оценивается в 1,7 трлн. рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рядом с Ленинградским вокзалом в столице будет выстроен еще один – для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.