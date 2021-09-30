Минфин сообщил об угрозе для бюджета из-за «теневой» занятости в России

Министерство финансов России предупредило, что рост «теневой» занятости в стране приведет к потере из бюджета 1,5% ВВП в год к 2034 году. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на долгосрочный бюджетный прогноз, внесенный в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы.

По оценкам Минфина, объем «серого» фонда оплаты труда составляет около 10 трлн рублей в год.

«Динамика собираемости по различным налогам демонстрировала в последнее десятилетие разнонаправленные тенденции: увеличение по косвенным налогам и снижение по так называемым зарплатным налогам, свидетельствуя о том, что наиболее остро «неформальные практики» распространены на рынке труда», – говорится в документе.

Как отмечает ведомство, «неформальные практики» — нерегистрируемая или не полностью регистрируемая экономическая деятельность.

Ранее эксперты выяснили, сколько россиян готовы работать за «серую» зарплату. Согласно данным исследования, 39% граждан России готовы трудоустроиться с «серой» или «черной» зарплатой — это меньше, чем в разгар пандемии коронавируса и в «доковидном» 2019 году.