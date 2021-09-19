Эксперты предупреждают, что «борщевой набор» устарел и нуждается в замене

Стоимость «борщевого набора» продолжает снижаться, об этом рапортуют Росстат и Минпромторг. Во многом сейчас на него оказывает влияние сезонный фактор. Отпускные цены на овощи тоже пошли вниз по мере сбора и поступления на рынок нового урожая. Насколько релевантным считается использование в России «индекса борща» и не пора было бы полностью заменить его, чтобы эффективнее рассчитывать покупательскую способность россиян, — в материале «Газеты.Ru».

Новый сельскохозяйственный урожай, который активно поступает на рынок, благоприятным образом оказывает влияние на формирование стоимости «борщевого набора». По данным Росстата, 7-13 сентября цены на плодоовощную продукцию снизились в целом на 0,7%. Сельхозпроизводители также свидетельствуют о снижении стоимости овощей, входящих в «борщевой набор», и сокращении отпускных цен на свою продукцию. Уменьшение цен фиксировалось и во время многочисленных независимых проверок отечественных ярмарок и рынков. Однако эксперты считают, что «борщевой набор» устарел и не может в должной мере показать покупательскую способность россиян — его уже давно следовало заменить на более эффективную формулу. Почему «индекс борща» до сих пор применяется и надолго ли он с нами — выясняла «Газета.Ru».

«Борщевой набор» — это российский аналог «индекса Биг Мака», который принят в США и многих других государствах мира. На примере самого популярного продукта в стране показывается динамика изменения цен на продукты, которые используются в его приготовлении. В российском случае «борщевой набор» отражает стоимость наиболее простых и популярных среди россиян овощей, которые всегда пользовались устойчивым спросом — капуста, лук, морковь, картофель, свекла. В этом плане понимать, насколько поменялся «борщевой набор», очень полезно, потому что это дает дополнительную оценку инфляции и уровня доходов населения. Между тем главный минус «борщевой формулы» — в ее зависимости от сезонных факторов.

Что можно предложить взамен?

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что для того, чтобы уйти от излишнего влияния на статистику инфляции сезонных факторов, можно было бы, как это делается в большинстве западных стран, отдельно считать так называемый Core CPI, то есть «ядро» индекса потребительских цен, или «чистый» CPI, из которого при подсчете окончательной инфляционной статистики исключают все продукты питания, подверженные сильным сезонным колебаниям.

Обычно финансовые регуляторы в Европе и США, принимая в том числе решения и по денежно-кредитной политике, для оценки ситуации придают в итоге больше значения именно «ядру» индекса, так как оно конкретнее отражает реальную картину вещей. Но, конечно, переход на такие показатели без «борщевого набора», да и без других продуктов питания, невыгоден в плане поддержания своего имиджа у населения.

В несезон разница между обычным полным индексом потребительских цен и его «ядром», очищенным от цен на продовольствие, стала бы слишком большой.

«Однако затем в августе или сентябре, когда цены на овощи и фрукты сезонно падают, на «ядро» индекса это уже бы не влияло, а значит, уже не получилось бы говорить о коротком периоде суммарной дефляции», — сказал Пушкарев.

Пора все менять

Между тем сравнить цены на огромном количестве ярмарок и рынков по всей стране довольно трудно, считает Пушкарев. Так что конкретные цифры статистики по проверкам, сколько бы их ни проводили, еще труднее проверить, чем фактическое распределение ценников на тот или иной товар внутри обычной основной потребительской корзины, которую Росстат использует для регулярного расчета индексов потребительских цен.

«Саму эту корзину Росстата тоже давно пора пересмотреть, скажем, с учетом фактических данных контроля по чекам хотя бы из сетевых магазинов: ведь информация с касс теперь отправляется сразу в налоговые органы в электронном виде, ее вполне можно было бы суммировать и анализировать, чтобы по итогам года точно знать, какую долю в реальных чеках, а не в теоретической корзине, составляет в среднем у россиян какой продукт или товар, а также по какой конкретно средней цене покупатель его приобретал, и по региону и в среднем по стране», — сказал шеф-аналитик TeleTrade.

Безусловно, увеличение числа ярмарок выходного дня и охвата их ассортиментом отечественных овощей и фруктов в этом году действительно стало заметным во многих регионах, и хорошую организацию таких ярмарок вполне можно поставить и главам регионов, и местным властям в заслугу. На практике это, конечно, упрощает доступ продукции фермерских хозяйств напрямую к покупателям, оказывает понижающее давление на цены и в остальных случаях, когда те же овощи из «борщевого набора» реализуются через перекупщиков-оптовиков. «Если более дешевая и при этом свежая продукция массово появляется на рынках, то наценки на овощи и в крупных торговых сетях постепенно становятся ниже», — подчеркнул Пушкарев.

А если оставить, как есть?

По мнению эксперта в области финансовых коммуникаций и КСО Андрея Лободы, «борщевой набор» понятен практически всем россиянам и соседям по СНГ.

«Это устоявшееся кулинарное базовое блюдо и включает в себя свеклу, морковь, лук, картофель и капусту. По популярности у аналитиков потребительской инфляции он достойно конкурирует с салатом оливье», — сказал Лобода.

В свою очередь руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев подчеркнул, что «борщевой набор» назвать научным или статистическим подходом нельзя, однако это простой и наглядный инструмент для оценки уровня цен в стране.

«Но «борщевой набор» просто воспринимается населением, именно через цену входящих в него продуктов, люди делают выводы об уровне цен, темпах инфляции в стране. И от сезонного фактора уйти также не получится», – отмечает он.

Слишком мал, чтобы быть удалым

Со своей стороны старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина склонна считать, что «борщевой набор» не измеряет покупательскую способность россиян, т.к. не соотносится с величиной доходов населения.

«Состав «борщевого набора» отражает цены на очень узкий сегмент продовольствия, в него входят только овощи. Это 1 из 11 категорий продуктов питания, которые были в составе минимального набора продуктов, на основе которого до 2021 года рассчитывалась величина прожиточного минимума», — сказала она.

Поэтому «борщевой набор» никак не отражает «основную потребительскую корзину», да и не претендует на это, указывает эксперт.