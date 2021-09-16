Рекордные цены на электроэнергию в ЕС привели к остановке заводов

Аналитики Goldman Sachs предупреждают Европу о возможной приостановке производств и отключениях электричества, если зима выдастся холодной. От роста цен на электроэнергию пострадают, в первую очередь, энергоемкие сектора промышленности — в Великобритании уже прекратили работу два крупных завода по производству удобрений. Сможет ли энергетический кризис в ЕС спровоцировать экономический, разбиралась «Газета.Ru».

Высокие цены на газ, даже несмотря на коррекцию 15 сентября, спровоцировали резкий рост стоимости электроэнергии во всей Европе, где, в отличие от России, государства не субсидируют энергопотребление домохозяйств.

Так, в Великобритании цена 1 МВт⋅ч поднялась в среду до £2,5 тысячи (около 252 тыс. руб.) в пиковые часы — при средней цене в £40 (около 4 тыс. руб.). Добавило нервозности внутреннему энергетическому рынку страны то, что накануне в графстве Кент произошел пожар на крупной электростанции, принимающей электроэнергию из Франции. Из-за высокой стоимости электроэнергии в королевстве уже на неопределенный срок остановились два крупных завода по производству удобрений американской CF Industries Holdings.

За зеленое будущее приходится платить сегодня

Старший аналитик ICIS Energy Стефан Константинов видит «своеобразную иронию» в том, что ранее

Великобритания была вынуждена перезапустить закрытую угольную станцию из-за высоких цен на газ и низкой генерации ветровой энергетики. Это противоречит заявленным правительством целям полностью отказаться от угля в генерации энергии к 2024 году.

По его словам, Великобритания может получать от половины до 2/3 необходимой электроэнергии от ветряных станций в обычный день, если дует достаточно сильный ветер. Но проблема в том, что в этом году из-за длительной жары и засухи генерация энергии от ветра и воды снизилась по всей Европе. Например, в Германии — на четверть в первой половине года, а угольная генерация, наоборот, выросла на 36%. В Италии счета за электроэнергию вырастут на 40% в третьем квартале, а в Ирландии власти предупредили население, что возможны отключения электричества, пишет Bloomberg.

Помимо высоких цен на топливо дополнительное давление на бизнес и экономику стран оказывают высокие налоги на эмиссии углекислого газа, которые покупают бизнес и промышленность. Цена одной метрической тонны выбросов в ЕС в этом году выросла почти в три раза и сегодня стоит около €60.

Это — сегодняшняя цена энергоперехода, который начали осуществлять страны ЕС в рамках так называемой «Зеленой сделки» (The European Green Deal) — плана по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

«Вопросы энергобезопасности европейцев всегда волновали, и, кроме того, ресурсы у них дороже, они вынуждены искать решения, которые в перспективе должны стать эффективными. Например, ВИЭ не взлетала без субсидий, но сейчас конкурентоспособность в целом достигнута. ЕС получил ресурс, который диверсифицирует их энергетический портфель, а иногда и обеспечивает более дешевое решение»,

— говорит директор по операционной работе Кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Перцовский.

Но у этой красивой истории есть ряд пока нерешенных технологических проблем. Как объясняет «Газете.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, одна из сложностей перехода на ВИЭ — проблемы хранения «лишней» энергии и, наоборот, ее нехватки в пиковые часы.

«Европейцы говорят, что будут проводить декарбонизацию своей экономики, отказываться от нефти и газа и переходить на ВИЭ. Они хотят использовать водород как систему хранения энергии, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения, а не только чтобы свет в доме был, пока ветряк крутится или солнце светит. Лишнюю энергию, например, ночью, когда ветряк крутится, а потребление низкое, будут направлять на выработку водорода, а днем, когда нужно больше энергии, будут водород обратно переводить в энергию», — говорит Игорь Юшков.

Однако пока вопрос с хранением энергии не решен: ЕС только планирует импортировать водород, а достаточно больших батарей, способных запасать энергию для обеспечения бесперебойной подачи света в масштабах целых стран, пока не изобретено. Доля ВИЭ в энергогенерации в среднем по ЕС едва превышает 20%, еще примерно 26% генерируют атомные электростанции, 23% — газовые. А потому рекордные цены на голубое топливо так встряхнули Европу перед началом зимы.

Начнется ли в ЕС экономический кризис

По оценкам Goldman Sachs, этот кризис может иметь серьезные экономические последствия для Европейского союза. Перебои с электроэнергией, скорее всего, приведут к еще большему росту цен на энергоносители, провоцируя инфляцию и увеличивая и без того высокие издержки компаний, пишет Bloomberg.

Население будет урезать расходы из-за крупных счетов по электроэнергии, в результате экономика недополучит необходимые ей средства, пояснил «Газете.Ru» директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«От роста цен на электроэнергию пострадают в первую очередь, энергоемкие сектора промышленности (производство цемента, производство удобрений, металлургия и проч.). В условиях высоких цен некоторые из этих производств могут временно приостановить деятельность или существенно сократить ее объемы,

— рассуждает Салихов.

Он считает, что сценарий развития экономического кризиса вследствие энергетического пока маловероятен.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая также не видит оснований для пессимизма: пока в Европе идет активное восстановление экономики, неделю назад ЕЦБ повысил прогноз ее роста в этом году до 5%.

Но нельзя недооценивать общий вес накопившихся проблем в блоке, предупредил главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

«Экономических проблем в еврозоне хватает без энергокризиса: крайне слабый рост, огромные структурные дисбалансы, нарастающее отставание восточной Европы, зависимость от экспорта в США, бюджетные вопросы, отсутствие воспроизводимости капитала, безработица. На кону ближайших пяти лет — целостность Еврозоны в принципе. Рост цен на энергоносители лишь добавляет драматизма», — заключил он.