Ученый предсказал тотальный дефицит воды в южных регионах России

Дефицит воды в некоторых регионах России может приобрести катастрофический размах к 2035 году, предупреждают в РАН. По мнению гидрографа Виктора Данилова-Данильяна, огромные водные запасы России распределены неравномерно – большая часть их находится в Сибири, где населения и производства всего 20% от общего числа. Больше всех рискует юг России.

Через 15 лет российский юг может начать страдать от катастрофической нехватки воды. Об этом со ссылкой на научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна сообщает РИА «Новости».

«Европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждет катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения», — сказал ученый.

Дефицита воды стоит опасаться Крыму, Краснодарскому и Ставропольскому краям, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Курганской областям, а также Калмыкии.

Хотя в целом валовые запасы пресной воды в России занимают второе место в мире (после Бразилии), распределение их неравномерно. Европейская часть страны, где расположены 80% предприятий и живет такой же процент населения, обладает лишь 20% водных запасов. Остальная вода находится в Сибири и на Дальнем Востоке.

Поверхностные воды занимают 12,4% территории России. На сохранение этого богатства направлены несколько программ в рамках национального проекта «Экология». Речь идет о сохранении озера Байкал, а также оздоровлении Волги, в том числе ее расчистка от затонувших кораблей. Финансирование составляет 33,9 млрд и 205,4 млрд руб. соответственно.

Отдельное направление — сохранение уникальных водных объектов, в рамках которого планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, убрать мусор с 9 тыс. км берегов. Телецкое, Ладожское, Онежское, Псковско-Чудское озера, реки Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора – это не весь список водных объектов, нуждающихся в очистке. От их сохранения зависит выполнение еще одной цели нацпроекта «Экология» — обеспечение более 90% россиян качественной питьевой водой.

Ранее председатель Совета Союза водников и мелиораторов Николай Сухой назвал необходимым бережное потребление воды.

«Сегодня водопотребление на душу населения растет, а, между тем, крайне важно эффективно расходовать имеющиеся у нас водные ресурсы. Например, в некоторых регионах часть территорий раньше снабжалась за счет неглубоких скважин первого горизонта, но сейчас многие из них загрязнились бытовыми и техногенными отходами, что делает их непригодными. Крайне важно реализовывать экологически мероприятия по очистке водных источников», — пояснил он.

Если идет сработка подземных горизонтов, увеличивается минерализация воды по многим компонентам, что требует серьезной очистки подземных вод, отметил эксперт.

«С другой стороны, идет истощение подземных горизонтов – во многих местах уже образовались воронки, понизились отметки в скважинах, и по мере нарастания водоотбора проблема будет увеличиваться», — предупредил Сухой.

Проблемными территориями Сухой назвал берега Нижней Волги, в особенности – Заволжье, а также Крым. «Правительство реализует программу по оздоровлению Волги, но она реализуется очень медленно. Это не соответствует масштабам нарастания проблем для водообеспечения населения в этих территориях», — добавил специалист.