Ученый предсказал тотальный дефицит воды в южных регионах России

Через 15 лет российский юг может начать страдать от катастрофической нехватки воды. Об этом со ссылкой на научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна сообщает РИА «Новости».
«Европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждет катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения», — сказал ученый.
Дефицита воды стоит опасаться Крыму, Краснодарскому и Ставропольскому краям, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Курганской областям, а также Калмыкии.
Хотя в целом валовые запасы пресной воды в России занимают второе место в мире (после Бразилии), распределение их неравномерно. Европейская часть страны, где расположены 80% предприятий и живет такой же процент населения, обладает лишь 20% водных запасов. Остальная вода находится в Сибири и на Дальнем Востоке.
Поверхностные воды занимают 12,4% территории России. На сохранение этого богатства направлены несколько программ в рамках национального проекта «Экология». Речь идет о сохранении озера Байкал, а также оздоровлении Волги, в том числе ее расчистка от затонувших кораблей. Финансирование составляет 33,9 млрд и 205,4 млрд руб. соответственно.
Отдельное направление — сохранение уникальных водных объектов, в рамках которого планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, убрать мусор с 9 тыс. км берегов. Телецкое, Ладожское, Онежское, Псковско-Чудское озера, реки Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора – это не весь список водных объектов, нуждающихся в очистке. От их сохранения зависит выполнение еще одной цели нацпроекта «Экология» — обеспечение более 90% россиян качественной питьевой водой.
Ранее председатель Совета Союза водников и мелиораторов Николай Сухой назвал необходимым бережное потребление воды.
«Сегодня водопотребление на душу населения растет, а, между тем, крайне важно эффективно расходовать имеющиеся у нас водные ресурсы. Например, в некоторых регионах часть территорий раньше снабжалась за счет неглубоких скважин первого горизонта, но сейчас многие из них загрязнились бытовыми и техногенными отходами, что делает их непригодными. Крайне важно реализовывать экологически мероприятия по очистке водных источников», — пояснил он.
Если идет сработка подземных горизонтов, увеличивается минерализация воды по многим компонентам, что требует серьезной очистки подземных вод, отметил эксперт.
«С другой стороны, идет истощение подземных горизонтов – во многих местах уже образовались воронки, понизились отметки в скважинах, и по мере нарастания водоотбора проблема будет увеличиваться», — предупредил Сухой.
Проблемными территориями Сухой назвал берега Нижней Волги, в особенности – Заволжье, а также Крым. «Правительство реализует программу по оздоровлению Волги, но она реализуется очень медленно. Это не соответствует масштабам нарастания проблем для водообеспечения населения в этих территориях», — добавил специалист.