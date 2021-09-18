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Бизнес

Терраса на крыше и окно в ванной. Россияне ищут необычное жилье

Застройщики рассказали о новых запросах покупателей недвижимости

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Покупатели ищут более продуманные планировки с необычными и полезными изюминками, которые раньше встречались только в жилье элит-класса: от гардеробных и кабинетов до террас и отдельных входов. И находят: застройщики рассказали «Газете.Ru», как спрос заставляет девелоперов подстраиваться, где и почем в Москве и области можно найти квартиры с окнами в ванных, мастер-спальнями и другими атрибутами комфортной жизни.

Итоги прошлого года и первой половины этого показали смещение покупательского спроса в сторону более качественных и продуманных объектов, у которых есть какая-то своя изюминка: будь то квартира с террасой или двухуровневое жилье. Новые требования покупателей связаны в том числе с новой постпандемической реальностью, говорят девелоперы.

Покупатели особенно интересуются эргономичными планировками, в которых можно сделать зонирование и организовать как рабочее, так досуговое пространство уникальными «фишками», как, например, лаундж-зоны на крыше или, например, проектами с собственными набережными и выходами в парки. Такие объекты были и раньше, но с учетом уроков пандемии они приобрели качественно новое значение и повышенный спрос, отмечает коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

По его словам, часто такие дополнительные опции или уникальные особенности квартиры становятся решающими для покупателей даже при более высокой цене квадратного метра по сравнению с похожими предложениями рынка.

«При этом стоит отметить, что в постпандемической реальности квартиры с дополнительным пространством для рабочего кабинета, террасами, эксплуатируемой крышей или балконом уже не являются недоступными для массовой покупателя. Да, они несколько дороже жилья, не имеющего дополнительных опций, но незначительно. Разница в бюджете покупки может составить 1-1,5 млн рублей», — говорит Гуторов.

Терраса, сэр!

Застройщики стараются разнообразить предложение, расширяя линейку планировок и предлагая, например, двухуровневые квартиры, жилье с отдельными входами, увеличенным количеством окон, панорамным остеклением. Небольшие квартиры могут предлагаться к кухнями-нишами, перечисляет самые популярные запросы Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». Но особенно востребованы квартиры с террасами.

«Пандемический период показал, что собственное пространство для комфортного отдыха на свежем воздухе — это серьезное преимущество. Такие квартиры покупают быстро», — подчеркивает она.

Раньше такое жилье было редкостью – в типовых домах имелись балконы, которые, как правило, в силу своих габаритов и архитектурных особенностей (не выступали за пределы фасада) можно было использовать только как подсобное помещение, отмечают в «Метриуме».

«Нельзя сказать, что на рынке лоты с террасами представлены широко – в комфорт-классе это все еще редкость, в нише «бизнес» подобное предложение представлено в четверти проектов», — уточняет генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

В границах старой Москвы террасы с видами на воду представлены в ЖК бизнес-класса City Bay от MR Group. В Новой Москве, в Подмосковье жилые комплексы с террасами предлагают такие застройщики, как ГК «ФСК», MR Group, ГК «А101», ГК «МИЦ». Как правило, это проекты комфорт-класса площадью от 55 до 150 метров. Как отмечают в «Метриуме», в Новой Москве квартиры с террасами стоят примерно от 12 млн до 26 млн рублей в зависимости от площади и близости к метро.

Мастер-спальня с гардеробной и отдельным санузлом

Мастер-спальни — еще одно явление, плавно переходящее из бизнес- и элит-классов в комфорт и даже массовый сегмент, особенно в квартирах с тремя и более комнатами, отмечают риелторы и застройщики. Зачастую мастер-спальней называют просто приватную зону, «спальня плюс санузел», которая удалена от входа и общественной зоны квартиры.

«Мастер-спальня в таком понимании широко распространена, очень удобна, при равной или незначительно различающейся стоимости клиент выберет проект с мастер-спальней. Они есть в большинстве предлагаемых планировочных решений в новых ЖК», — рассказывает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

Ванные с видовыми окнами

Окно в ванной – только на первый взгляд незначительная опция. На самом деле это дополнительный источник света, причем естественного, что помогает визуально расширить и «оживить» пространство, а также дает дополнительные преимущества для дизайна помещений. Окна в ванных можно встретить в сталинках, но в эпоху массовой жилой застройки от них отказались. Затем эта опция появилась в высокобюджетном сегменте, а сейчас распространяется в комфорт-классе, отмечают в «Метриуме».

Квартиры с окнами в ванной встречаются нередко и весьма популярны у покупателей. При равной цене клиент охотнее выберет вариант с окном в санузле, говорит Роман Родионов. Примеры таких проектов в Москве — «Город на реке Тушино-2018». В Новой Москве таких комплексов много, в частности, в проектах группы «А101».

Квартира-даблдэкер

Есть и формат жилья, который был заимствован застройщиками из практики девелоперов дорогих новостроек – двухуровневые квартиры. Фактически это две отдельные квартиры, связанные лестничным переходом, и обустроить их можно с фантазией, полностью разделив зону отдыха и зону общения или работы. Обычно их проектируют в комплексах бизнес-класса и выше, в комфорт-классе они все еще встречаются нечасто (ФСК - ЖК «Римский» в Подмосковье, комфорт-класс; или ЖК «Цветочные поляны» от МИЦ в Новой Москве), говорят риэлторы.

Дороже, зато Москва, или дешевле, но в Подмосковье

В Московской области за нестандартные опции наценка ниже, чем в столичных проектах, и часть покупателей Подмосковья – люди, которые хотят «особенную» квартиру, но не могут позволить ее в Москве, указывает коммерческий директор «ПроГород» (группа «ВЭБ.РФ» ) Игорь Соломатин. Стоимость квартиры, например, с террасой, на 10-15% выше классических вариантов, и в Московкой области за меньший бюджет можно купить квартиру с современными планировочными решениями, в проекте с меньшей плотностью, собственной территорией и иными продуктовыми «фишками».

В Москве выбор таких квартир есть, но они стоят на 40-50% дороже, так как представлены, как правило, в высоких ценовых сегментах.

«А в области концептуальных проектов со своей территорией, с низкой плотностью населения, с выходом из квартир прямо в закрытые внутренние дворики, с террасами и панорамным остеклением, с планировками, позволяющими интегрировать гардеробные и мастер-спальни, на рынке новостроек гораздо больше и доступнее», — отмечает Соломатин.

По его мнению, в дальнейшем этот сегмент продолжит свое развитие в Московской области, так как локация позволяет строить проекты с более низкой плотностью и этажностью, дает возможность расположить дома на территории так, чтобы предложить покупателям интересные решения по квартирографии, а также с собственной инфраструктурой и благоустроенной территорией.

Однако сегмент таких необычных форматов жилья пока невелик: многие из особенностей вроде террасы имеют ограниченный спрос, но при этом способны существенно увеличить стоимость объекта, делая его неконкурентоспособным. Ключ к успеху, как всегда, в золотой середине.

«Если застройщику удается соблюсти баланс между конечной стоимостью и какими-то интересными особенностями проекта, это делает его привлекательным, выделяет из конкурентов и позволяет в итоге быстро распродать квартиры», — заключает Роман Родионцев из Est-a-Tet.

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