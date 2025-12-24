Стало известно, чье тело нашли возле авто после взрыва в Москве

В Москве на Елецкой улице возле патрульного автомобиля нашли тело подрывника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Около 01:30 двое сотрудников ДПС заметили подозрительного мужчину у служебной машины. Полицейские подошли для проверки — в этот момент сработало взрывное устройство», — говорится в публикации.

По данным канала, мужчина привел СВУ в действие рядом с инспекторами.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями. Столичный СК возбудил уголовное дело. Информация в СМИ о других пострадавших сотрудниках также не подтвердилась.

Ранее на видео попал мощный взрыв фуры с газом на трассе в Италии.