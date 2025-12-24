На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Подрывник»: тело человека нашли рядом с авто после взрыва в Москве

Mash: три человека не выжили при взрыве на Елецкой улице в Москве
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

В Москве рядом с подорванным автомобилем нашли тело еще одного человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сейчас выясняют, подрывник это или случайный прохожий. Других СВУ на месте не нашли. Информация в СМИ о других пострадавших сотрудниках также не подтвердилась», — говорится в публикации.

По данным канала, тело было обнаружено недалеко от служебной машины. Столичный СК возбудил уголовное дело.

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы произошел взрыв. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Ранее на видео попал мощный взрыв фуры с газом на трассе в Италии.

