«Огненный шар»: на видео попал мощный взрыв фуры с газом на трассе в Италии

SHOT: мощный взрыв фуры с газом произошел на трассе в Италии
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

В Италии фура с газом взорвалась после автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Несколько часов назад на трассе Милан-Неаполь произошло крупное ДТП с двумя фурами. Один из грузовиков перевозил сжиженный газ. Удар был такой силы, что в воздух поднялся огромный огненный шар и черные клубы дыма от загоревшихся авто», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как огромный столб дыма и огня поднимается в воздух после громкого хлопка. На записи также заметно, что взрыв произошел возле автомобильного затора.

До этого стало известно, что в результате произошедшего никто не пострадал, а водители грузовиков успели покинуть место происшествия.

11 сентября сообщалось, что при взрыве газовой цистерны на востоке столицы Мексики три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 70 пострадали.

23 августа стало известно, что на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области взорвалась цистерна со сжиженной углекислотой.

Ранее на Камчатке 85-летняя женщина отлетела от удара авто.

