Школьный автобус с детьми вылетел в кювет под Петербургом

Под Петербургом желтый школьный автобус с детьми вылетел в кювет

Автобус с детьми попал в ДТП под Санкт-Петербургом, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Желтый школьный автобус с детьми улетел в кювет в Выборгском районе области — между поселками Рябово и Красная Долина. По предварительной информации, школьники не обращались в больницу — обошлось без серьезных травм», — сообщает канал.

Судя по видео с канала, после съезда с дороги, автобус сбил несколько молодых деревьев и въехал в лес.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Кроме того, в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе.

Ранее в Москве женщина оказалась в травмпункте после столкновения с роботом-доставщиком.