В России отзовут автомобили Voyah Free

В России отзовут для русификации автомобили Voyah Free

В России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Дунфэн Мотор Рус».

«Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса и в случае необходимости обновление программного обеспечения.

До этого «Росстандарт» объявил отзыв в России 2,2 тыс. кроссоверов Highlander из-за дефекта каркаса заднего сиденья.

В случае ДТП, когда часть сиденья сложена, пассажир может коснуться планки каркаса, что увеличит риск получения травмы. На всех машинах, подлежащих отзыву, каркас спинки сидений будет скорректирован.

Ранее сообщалось, что проданные в России Toyota Land Cruiser 300 отзовут для замены двигателей.