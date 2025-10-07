На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У автомобилей Dongfeng в России обнаружились проблемы с ремнями безопасности

Dongfeng отзовет в России 12,4 тыс. автомобилей из-за проблем с ремнями
Российское представительство Dongfeng отзовет в России 12,4 тыс. грузовиков модели DFH4180 (GX) для замены ремней безопасности. Об этом сообщает Росстандарт.

«Надетый ремень не регулируется автоматически из-за неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию, а также втягивающее устройство неэффективно сматывает лямку из-за неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию», — описывается причина отзыва в сообщении ведомства.

На автомобилях, проданных в нашей стране с 15 января 2023 года по 31 мая 2025 года водительские ремни безопасности будут заменены в сборе. Представители завода-изготовителя оповестят владельцев грузовиков о необходимости ремонта письмами и по телефону. Также владельцы вправе сами обратиться к дилеру, не дожидаясь вызова. Списки VIN-номеров машин, попадающих под отзыв, опубликованы на сайте Росстандарта.

Ранее стало известно, что Jaguar Land Rover не смог восстановиться через месяц после кибератаки.

