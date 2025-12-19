Путин не знает номеров своих машин

Путин: я не знаю, какие номера у моей машины

Как заявил президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», он никогда не обращал внимания на номерные знаки автомобиля, на котором передвигается: «Даже не знаю, какие у моей машины номера, просто сел и поехал», — отметил глава государства.

Стоит уточнить, что долгое время лидер страны передвигался на бронированном лимузине Aurus Senat с госномером В776УС77. Эти номера достались президентскому «Арусу» после того, как прежний «носитель» табличек, автомобиль «Волга», был снят с учёта.

Нынешний транспорт президента - это рестайлинговый вариант «Сената», на котором установлены знаки О902ВН977, то есть самая обычная комбинация, которая может достаться и рядовому автомобилисту при регистрации транспорта в ГИБДД.

Ранее Путин пообещал, что утильсбор на автомобили не будет вечным.