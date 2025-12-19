На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин не знает номеров своих машин

Путин: я не знаю, какие номера у моей машины
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Как заявил президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», он никогда не обращал внимания на номерные знаки автомобиля, на котором передвигается: «Даже не знаю, какие у моей машины номера, просто сел и поехал», — отметил глава государства.

Стоит уточнить, что долгое время лидер страны передвигался на бронированном лимузине Aurus Senat с госномером В776УС77. Эти номера достались президентскому «Арусу» после того, как прежний «носитель» табличек, автомобиль «Волга», был снят с учёта.

Нынешний транспорт президента - это рестайлинговый вариант «Сената», на котором установлены знаки О902ВН977, то есть самая обычная комбинация, которая может достаться и рядовому автомобилисту при регистрации транспорта в ГИБДД.

Ранее Путин пообещал, что утильсбор на автомобили не будет вечным.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами