В центре Москвы перекрыли движение автомобилей

В центре Москве улицы Варварка и Ильинка частично перекрыты для движения автомобилей, сообщает ТАСС.

«Улицы ведут к Гостиному двору, где сегодня состоится большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина. Перекрытия по Ильинке идут от Новой площади до Красной площади, по Варварке - от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста», — сообщает агентство.

В настоящее время разрешено только общественному транспорту.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Кроме того, в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что пробки на дорогах Москвы вечером 18 декабря достигли 7 баллов.