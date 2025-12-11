Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов

На дорогах Москвы пробки достигли 7 баллов, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения столицы.

«На дорогах — 7 баллов по данным ЦОДД. Вечером на авто выезжайте после 20:00. Средняя скорость движения в городе — 33 км/ч», — сообщает канал.

В Дептрансе порекомендовали автомобилистам избегать за рулем резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Кроме того, в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что в Москве перекрыли МКАД.