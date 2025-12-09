Видео: в Москве курьер перевернулся в воздухе от удара полицейской машины

В Москве на видео попало, как курьер подлетел в воздух от удара машины

В Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Патрульный автомобиль ехал с маячком и сиреной по трамвайным путям. Курьер не спешился на пешеходном переходе и попал под колеса служебного авто», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль сбивает мужчину, который едет по пешеходному переходу. От удара человек подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Инцидент произошел 7 декабря на Краснопрудной улице. В результате ДТП курьер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Краснопрудная улица расположена в Центральном административном округе Москвы, недалеко от Комсомольской площади (она же «площадь трех вокзалов», на ней расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы).

