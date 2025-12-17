На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автоэксперт предрек дальнейшее подорожание новых машин в РФ в следующем году

Автоэксперт Шкуматов: в 2026 году новые автомобили в России подорожают
Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

В 2026 году новые автомобили в России вновь подорожают. Такой прогноз в ходе круглого стола «Ридуса» по итогам уходящего года в автопроме дал руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Рост цен, по его словам, произойдет из-за роста НДС и утилизационного сбора, а также изменения правил ввоза машин мощностью свыше 160 лошадиных сил.

«Я думаю, эти факторы окажут достаточно серьезное влияние на рынок, и он еще немного сократится», — сказал Шкуматов.

Согласно его подсчетам, в текущем году продажи новых машин в РФ составят порядка 1,3 миллиона единиц. В 2026-м же будет реализовано около 1,150 миллиона штук, спрогнозировал эксперт.

Газета «Известия» до этого сообщила, что в декабре в некоторых российских регионах полисы ОСАГО подорожали за считанные дни.

Как сообщили изданию в финансовом маркетплейсе «Сравни», в Новосибирской области с 8 по 10 декабря средняя стоимость ОСАГО выросла на 35%, до 11,22 тыс. рублей, а в Дагестане — на 57%, до 10,28 тыс. рублей. При этом средняя цена полиса по всей стране за этот промежуток времени увеличилась на 6%, до 6,38 тыс. рублей.

Ранее в России подорожали кроссоверы Haval.

