Стало известно, когда начнутся продажи новых моделей автомобилей «Москвич»

Продажи кроссоверов «Москвич» М70 и М90 начнутся в конце I квартала 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора АО МАЗ «Москвич» Елену Фролову.

«Мы начинаем старт продаж линейки «М» в конце первого квартала, в начале весны», - сказала она.

До этого сообщалось, что «Москвич М70» будет построен на базе кроссовера MG HS.

При длине кузова 4655 мм и колесной базе 2765 мм новинка в модельном ряду российской марки может расположиться между «Москвичом 3» и новым «Москвичом 8». Автомобиль в «базе» будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., более мощная версия имеет двухлитровый 200-сильный двигатель с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний.

«Москвич М90» получит двухлитровый мотор, «автомат» полный привод.

Кроме того, сообщалось, что в России в ноябре 2025 года было продано 1,4 тыс. новых автомобилей «Москвич», что на 47% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В свою очередь глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что падение продаж автомобилей «Москвич» связано с политикой предприятия, которое их выпускает.

Ранее сообщалось, что в России упали продажи автомобилей с пробегом.