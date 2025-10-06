В России сертифицировали кроссовер отечественного бренда «Москвич»

В базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый автомобиль «Москвич». Наличие этого сертификата позволяет производителю серийно выпускать и продавать транспортные средства.

Речь идет о модели с внутренним индексом AS33. Предполагается, что для рынка РФ кроссовер получит наименование «Москвич 70» и будет построена на базе кроссовера MG HS.

При длине кузова 4655 мм и колесной базе 2765 мм новинка в модельном ряду российской марки может расположиться между «Москвичом 3» и новым «Москвичом 8». Автомобиль в «базе» будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. в сочетании с семиступенчатым «роботом», более мощная версия имеет двухлитровый 200-сильный двигатель с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний.

Сроки появления «Москвича М70» на российском рынке пока неизвестны.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

