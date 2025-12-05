На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России упали продажи автомобилей с пробегом

Продажи подержанных авто в России упали в ноябре на 9%
Максим Богодвид/РИА Новости

В России на 9% упали продажи автомобилей с пробегом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автомобильного портала «Дром».

«После роста продаж подержанных машин в сентябре и октябре, который наблюдался на фоне новостей об изменении расчета утильсбора и снижения ключевой ставки, в ноябре мы увидели падение. Спрос на автомобили с пробегом упал на 9% за месяц», - сообщили в пресс-службе.

Аналитики связывают падение продаж со снижением ажиотажного спроса после новостей о точной дате вступления в силу новых ставок утильсборасбора.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.

