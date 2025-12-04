В России рухнули продажи автомобилей «Москвич»

В России в ноябре 2025 года было продано 1,4 тыс. новых автомобилей «Москвич», что на 47% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«82% от указанного количества пришлось на кроссовер «Москвич 3», около 11% – это продажи кроссовера «Москвич 8», а более 6% – лифтбека «Москвич 6». Оставшийся 1% принадлежит электрическому кроссоверу «Москвич 3е», — сообщает агентство.

Что касается итогов 11 месяцев нынешнего года, то за данный период в РФ было продано 14,2 тыс. новых автомобилей «Москвич». Это на 29% меньше, чем в январе – ноябре 2024-го.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%», — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее были названы 10 самых популярных новых автомобилей в России.