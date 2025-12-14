В Башкирии автомобиль с людьми вылетел в реку

В Башкирии машина с людьми вылетела с дороги в реку Ик. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Авария произошла сегодня утром в Бакалинском районе недалеко от села Новый Тумутук. Перед мостом автомобиль съехал с дороги в реку Ик. В нем находились 43-летний мужчина и 39-летняя женщина», — говорится в публикации.

По данным канала, людям, которые в момент падения находились в автомобиле, удалось выбраться. Пострадавших осмотрели медики, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

До этого в Новосибирске на улице Титова автомобиль влетел в бетонные блоки и автобус. Водитель запечатлел последствия ДТП. На кадрах видно, что поврежденные автомобили находятся на дороге, при этом черная машина лежит на боковой части. По словам очевидцев, водитель, который спровоцировал ДТП, был пьян: сначала нарушитель врезался в бетонные ограждения, затем – в автомобиль. В результате аварии никто не пострадал.

