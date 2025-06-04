Петербурженка разбила легковушку голой пяткой, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как девушка голой пяткой разбила легковушку

В Санкт-Петербурге девушка разбила стекло легкового автомобиля ногой. Об этом сообщает Telegram-канал «1703».

«Девушка, видимо, решила, что она — внедорожник, и начала «ехать» по проезжей части. Но ее планы нарушила обычная легковушка — та самая, которая осмелилась двигаться по своей полосе», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как петербурженка запрыгивает на автомобиль и босой ногой разбивает стекло машины, после чего наносит удары рукой.

По информации канала, инцидент произошел на Петергофском шоссе. При этом, когда девушка разбивала стекло, в автомобиле находилась семья с ребенком.

Также сообщается, что водитель автомобиля смог удержать петербурженку до приезда сотрудников правоохранительных органов и медиков.

До этого в Краснодаре женщина помыла голову на парковке. На кадрах видно, как женщина, обмотанная в белое полотенце, сначала идет по проезжей части, а затем — моет голову на парковке, в этом ей помогают прохожие.

Ранее легковушка провалилась под воду в Казани и попала на видео.