Саратовцы толпой избили мужчину на проезжей части и попали на видео

В Саратове четверо мужчин избили человека на проезжей части и попали на видео

В Саратове несколько молодых людей избили двух мужчин. Одного из них повалили на проезжую часть дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов» и публикует видеозапись инцидента.

«По словам очевидцев, сегодня утром, в 8:20, на Орджоникидзе, 1А, шестеро молодых людей напали и избили двух мужчин 1983г.р. Одного из мужчин били лежачего прямо на проезжей части, четверо парней пинали ногами лежачего на асфальте мужчину», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что одного из мужчин нападавшие остановили на дороге, не обращая внимания на проезжающий автомобиль, а затем увели с проезжей части. Другого четверо нападавших в черной одежде по очереди били ногами на дороге.

Утверждается, что на место происшествия была вызвана полиция.

