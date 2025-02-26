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Названы самые надежные автомобили с пробегом

Журнал iSeeCars перечислил десять самых надежных автомобилей с пробегом
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Honda

Автомобильный портал iSeeCars перечислил лучшие подержанные пятилетние автомобили.

Так, согласно исследованию портала, на первом месте находится автомобиль Honda Fit, прогнозируемый жизненный цикл которого составляет 11,8 года. Второе место в списке занял Volkswagen Passat — ожидаемый срок службы составляет 9,6 года. За ним следует Buick Encore, который, как прогнозируют эксперты, прослужит своему владельцу около 8,8 года.

В список самых надежных подержанных автомобилей также вошли модели Kia Rio (прогнозируемый срок службы 6,9 года), Honda Civic (9,8 года), Mazda 3 (9,8 года), Mitsubishi Outlander Sport (7,5 года), Toyota Yaris (7,6 года), Toyota Corolla (8,1 года) и Infiniti Q50 (10,6 года).

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Ранее были названы самые долговечные автомобили.

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