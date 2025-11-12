Россиянам рассказали, что нужно сделать тайком, если гаишник намекает на взятку

Если сотрудник ГИБДД требует взятку, водителю стоит зафиксировать весь процесс любым способом на камеру. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев. Он предупредил, что саму взятку ни в коем случае давать нельзя, поскольку это является уголовно наказуемым преступлением.

«Если сотрудник ГИБДД требует получения взятки, то первым делом нужно предложить ему продолжить диалог в патрульном автомобиле, поскольку там установлен видеорегистратор, который ведет запись без постороннего вмешательства», — рассказал юрист.

По его словам, если гаишник отказывается проходить в патрульную машину, водителю стоит незаметно включить камеру на личном мобильном устройстве и запечатлеть просьбу или намеки сотрудника ГИБДД о взятке. После этого, не сообщая инспектору, нужно обратиться в правоохранительные органы или прокуратуру с сообщением о покушении на преступление со стороны работника ДПС.

До этого юрист Воропаев рассказал, что плевок водителя в направлении другого водителя, пассажира или пешехода расценивается как публичное оскорбление и наказывается штрафом. Кроме того, за такое нарушение в адрес инспекторов ГИБДД в отношении водителя возбудят уголовное дело по статье 319 УК РФ.

