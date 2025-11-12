На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, что нужно сделать тайком, если гаишник намекает на взятку

Юрист Воропаев: гаишника, который требует взятку, нужно снять на камеру
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Если сотрудник ГИБДД требует взятку, водителю стоит зафиксировать весь процесс любым способом на камеру. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев. Он предупредил, что саму взятку ни в коем случае давать нельзя, поскольку это является уголовно наказуемым преступлением.

«Если сотрудник ГИБДД требует получения взятки, то первым делом нужно предложить ему продолжить диалог в патрульном автомобиле, поскольку там установлен видеорегистратор, который ведет запись без постороннего вмешательства», — рассказал юрист.

По его словам, если гаишник отказывается проходить в патрульную машину, водителю стоит незаметно включить камеру на личном мобильном устройстве и запечатлеть просьбу или намеки сотрудника ГИБДД о взятке. После этого, не сообщая инспектору, нужно обратиться в правоохранительные органы или прокуратуру с сообщением о покушении на преступление со стороны работника ДПС.

До этого юрист Воропаев рассказал, что плевок водителя в направлении другого водителя, пассажира или пешехода расценивается как публичное оскорбление и наказывается штрафом. Кроме того, за такое нарушение в адрес инспекторов ГИБДД в отношении водителя возбудят уголовное дело по статье 319 УК РФ.

Ранее психолог рассказала, что водители-лихачи обладают уретральным типом личности.

