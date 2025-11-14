На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказал, что грозит за номер «АУЕ» на машине

Юрист Воропаев: водителя, который повесил на авто номер АУЕ, лишат прав
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Если водитель самостоятельно установил на автомобиль регистрационный знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему грозит административная ответственность. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Если гражданин сам вешает непонятный регистрационный знак, который не присваивала Госавтоинспекция, то он привлекается к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложенным регистрационным знаком. По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ, за такое правонарушения водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года», — сообщил юрист.

По его словам, регистрационный знак автомобиля присваивают сотрудники Госавтоинспекции, поэтому за факт наличия на официальном номере указанных букв наказания не будет. При этом, если водитель самостоятельно повесил такой знак и пропагандирует криминальные субкультуры, то его привлекут к уголовной ответственности именно за это.

До этого юрист Воропаев рассказал, что плевок водителя в направлении другого водителя, пассажира или пешехода расценивается как публичное оскорбление и наказывается штрафом. Кроме того, за такое нарушение в адрес инспекторов ГИБДД в отношении водителя возбудят уголовное дело по статье 319 УК РФ.

Ранее сообщалось, что нужно сделать водителю, если гаишник просит взятку.

