Еврокомиссия может отсрочить введение запрета на регистрацию новых авто с ДВС

Bloomberg: ЕС может отложить запрет на автомобили с ДВС до 2040 года
Еврокомиссия может отсрочить на 5 лет введение запрета на регистрацию новых машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Решение может быть принято из-за давления на ЕК некоторых стран, таких как Италия и Польша, а также автоконцернов. По их мнению, реализация этого плана к 2035 году «выглядит слишком радикально» и может уничтожить автопром ЕС. Предполагается, что ЕК разрешит использование ДВС в гибридных автомобилях до 2040 года», — сообщает издание.

Отказ от машин с ДВС был утвержден Советом Евросоюза (ЕС) в 2023 году. С 2035 года страны ЕС больше не будут регистрировать новые автомобили с такими моторами.

В Европе признали глубокий кризис своего автопрома. Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к главам автоконцернов и национальным лидерам. Она призвала выработать стратегию спасения автопрома Евросоюза.

«Европейская автомобильная промышленность находится в сложном кризисе, и мы осознаем те вызовы, с которыми она сталкивается. Вот почему мы действуем быстро, чтобы решить их. Основной вопрос, на который нам нужно ответить сообща, заключается в том, чего нам все еще не хватает, чтобы раскрыть инновационный потенциал наших компаний», — передает ее слова Telegram-канал No Limits.

До этого «Газета.Ru» выяснила, что крупнейшие европейские автопроизводители закончили 2024 год в минусе: спад продаж наблюдается у BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen, а также у концерна Stellantis, который включает такие европейские марки, как Peugeot, Citroen, Fiat и Opel. Европейцы сдают позиции на крупнейшем в мире китайском рынке.

Ранее юрист рассказала о рисках ввоза автомобиля из Европы.

