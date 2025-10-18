На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказала о рисках ввоза автомобиля из Европы

Юрист Яковлева: ввоз авто из Европы сейчас сопряжен с серьезными рисками
Евгений Биятов/РИА Новости

Мария Яковлева, директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры», рассказала, что ввоз автомобилей из Европы сопряжен с серьезными юридическими и финансовыми рисками. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Покупателей подстерегают юридические ловушки, которые могут привести к финансовым потерям», — поделилась эксперт.

Кроме того, может наступить административная или уголовная ответственность, добавила Яковлева.

По ее словам, к концу 2025 года власти существенно ужесточили законодательство и правоприменительную практику. Самыми опасными являются схемы с перебивкой VIN-номера и подделкой ПТС — они грозят уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы на срок до двух лет по статье 326 УК РФ.

Кроме того, некоторые европейские автомобили, предназначенные для продажи в РФ, могут быть в угоне или иметь кредитные обременения. В результате машину могут начать искать через Interpol, ее изымут, а покупатель может потерять деньги.

18 октября Мосгорсуд обязал официального дилера ООО «Порше Центр Москва» вернуть владельцу деньги за покупку неисправного Porsche. Москвич купил Porsche в феврале 2021 года, уже осенью в автомобиле обнаружилась неисправность.

В результате Мосгорсуд обязал ООО «Порше Центр Москва» выплатить мужчине стоимость автомобиля, штраф и неустойку.

Ранее были названы 12 самых ликвидных седанов и хетчбэков в России.

