Ушедший из России автопром Европы впал в кризис

Крупнейшие европейские автопроизводители закончили 2024 год в минусе: спад продаж наблюдается у BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen, а также у концерна Stellantis, который включает такие европейские марки, как Peugeot, Citroen, Fiat и Opel. Европейцы сдают позиции на крупнейшем в мире китайском рынке. О причинах проблем покинувших Россию автокомпаний — в материале «Газеты.Ru».

Audi

Среди немецкого премиума наихудшие показатели продемонстрировала марка Audi, входящая в VW Group. Она реализовала за прошедший год 1,7 млн автомобилей, что на 12% меньше, чем в 2023-м. Причиной спада в компании назвали геополитические и промышленные факторы.

«Причинами общего спада почти на 12% (8% для полностью электрических моделей) по сравнению с предыдущим годом

стали сложные экономические условия, крайне конкурентный рынок и ограниченная доступность деталей.

Кроме того, новый продуктовый портфель лишь постепенно оказывает влияние на объемы мировых продаж», — отмечается в сообщении Audi, сопровождающем годовой отчет.

На этом фоне американская Tesla впервые в истории смогла опередить Audi по количеству проданных в мире машин. Компания Илона Маска реализовала в 2024 году 1,8 млн своих электрокаров.

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Среди проблем Audi, которые привели к такому результату, агентство Bloomberg назвало усиливающуюся конкуренцию в Европе и Китае,

а также неудачу Audi с ее линейкой электрических моделей.

В целом концерн Volkswagen Group (в него входят марки Volkswagen Skoda, Cupra, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini) также закончил год со снижением продаж. В прошлом году ему удалось реализовать по всему миру 9,03 млн автомобилей против 9,24 млн годом ранее, продемонстрировав спад в 2,3%. При этом в Китае продажи Volkswagen Group снизились сильнее всего.

«Рост в Северной Америке (+6%) и Южной Америке (+15%) был скомпенсирован стабильными поставками в Европе (-0,1%) и снижением в Китае (-10%)», — отмечается в заявлении Volkswagen.

BMW и Mercedes-Benz

Мировые продажи BMW Group (в концерн входят BMW, Mini, Rolls-Royce и мотоциклетное подразделение Motorrad) в 2024 году снизились на 4%, до 2,45 млн машин.

Спрос на машины автоконцерна из Баварии сильнее всего упал в Китае: сразу на 13%.

В сегменте электрокаров у BMW Group дела обстоят лучше: за 2024 год по всему миру продано 426,6 тыс. таких машин, что на 14% больше, чем годом ранее. В отличие от растущего BMW, у Mercedes-Benz продажи электрокаров обрушились на 23%.

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В целом концерн также закончил 2024 год в минусе, несмотря на хорошие результаты последнего квартала. Согласно отчету, автопроизводитель реализовал 1,98 млн легковых автомобилей (-3%), а с учетом легкого коммерческого транспорта — 2,39 млн (-4%).

Stellantis

Трансатлантический автогигант Stellantis объединяет марки Chrysler, Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Dodge, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, DS, Abarth, Ram Trucks и Vauxhall. Конгломерат обнародовал результаты четвертого квартала 2024 года, продажи машин в этот период снизились на 9% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,395 млн автомобилей.

close Fiat 600e Fiat

При этом входящий в него Fiat демонстрирует более существенный спад. Производство автомобилей в Италии сократилось на 46% и оказалось на самом низком уровне с 1956 года.

Китайцы поджидают

На фоне снижения показателей европейских автокомпаний и намерения концерна Volkswagen закрыть заводы в Германии, интерес к этим предприятиям проявляют китайцы.

«Китайские чиновники и автопроизводители следят за немецкими заводами, которые планируется закрыть, и особенно заинтересованы в площадках Volkswagen», — сообщил агентству Reuters источник, знакомый с планами китайского правительства.

Выпуск автомобилей в Германии для продажи в Европе позволит китайским производителям электромобилей обойти заградительные пошлины, введенные на их продукцию Евросоюзом.

Энергоносители из России

Снижение продаж автомобилей, которое демонстрируют основные европейские игроки, объясняется тем, что покупатели в Китае переключили свое внимание на продукцию местных автокомпаний, а также подорожанием газа в Европе, чувствительным для промышленных предприятий, во многом из-за разрыва отношений с Россией, говорят эксперты.

«Для европейских автопроизводителей были достаточно значимым рынок Китая, самый объемный в мире. Они пришли туда основательно, открыли производства. Но за последнее время

Китай очень серьезно продвинулся в своей политике развития электромобилей

и продаж машин своего производства», — объяснил «Газете.Ru» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Годы сотрудничества с европейцами пошли китайским компаниям на пользу. Распределение продаж в Китае сильно смещается в сторону электромобилей, в которых сильны именно местные бренды, они теснят европейцев, добавил он.

«В экономике европейских стран сейчас не все хорошо, в том числе из-за конфликта между Россией и Украиной, сильного подорожания газа, которое влияет на производство, а также снижения активности покупателей в связи с макроэкономическими проблемами», — подчеркнул Удалов.

Европейские страны разрешают китайским компаниям строить у себя заводы, и дальнейшим шагом может быть углубление технического сотрудничества между китайскими и европейскими автокомпаниями в части совместного использования платформ.

«Китайцы стали активнее покупать машины своих брендов. Самое главное, что

китайские машины стали более смелыми и интересными,

в отличие от хороших и понятных, но более консервативных машин европейских брендов», — сообщил «Газете.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, проблемы у всех европейских автокомпаний одни и те же: сначала на их работу повлияли сбои поставок электронных компонентов во время пандемии, к ним прибавился спад продаж в Китае, лидеры немецкого автопрома (BMW, Volkswagen, Porsche) также потеряли часть рынка, уйдя из России.

«Кроме того, в Европе продолжается навязанное сверху движение в сторону «зеленой повестки». Наверное, правильное и логичное, но когда надо бросить все и срочно заниматься бешеными вложениями в другие проекты, это добавляет проблем», — заключил Кадаков.