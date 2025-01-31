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Европа признала серьезный кризис своего автопрома

ЕК: европейский автопром находится в сложном кризисе
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Johanna Geron/Reuters

В Европе признали глубокий кризис своего автопрома. Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к главам автоконцернов и национальным лидерам. Она призвала выработать стратегию спасения автопрома Евросоюза.

«Европейская автомобильная промышленность находится в сложном кризисе, и мы осознаем те вызовы, с которыми она сталкивается. Вот почему мы действуем быстро, чтобы решить их. Основной вопрос, на который нам нужно ответить сообща, заключается в том, чего нам все еще не хватает, чтобы раскрыть инновационный потенциал наших компаний», — передает ее слова Telegram-канал No Limits.

Глава Еврокомиссии добавила, что 5 марта будет представлен всеобъемлющий План действий по результатам диалога между игроками рынка. Он должен наметить курс, который обеспечит отрасли «процветание в Европе и успешную конкуренцию на мировой арене».

До этого «Газета.Ru» выяснила, что крупнейшие европейские автопроизводители закончили 2024 год в минусе: спад продаж наблюдается у BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen, а также у концерна Stellantis, который включает такие европейские марки, как Peugeot, Citroen, Fiat и Opel. Европейцы сдают позиции на крупнейшем в мире китайском рынке. О причинах проблем покинувших Россию автокомпаний — читайте в нашем материале.

Ранее на складах в РФ скопились сотни тысяч новых автомобилей.

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