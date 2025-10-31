Hongqi отказалась выпускать автомобили в России

Hongqi пока не планирует запускать производство автомобилей в России

Китайский автопроизводитель Hongqi пока не планирует выпускать свои автомобили в России. Об этом «Известиям» сообщил исполнительный директор Hongqi Russia Иван Савельев.

«Планов производства у Hongqi нет. Но без решения по локализации любой автомобильный бренд становится неконкурентоспособным на фоне дальнейшего роста утильсбора. Поэтому важно иметь решение по этому вопросу. Это вопрос времени», — уточнил Савельев.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательной способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

