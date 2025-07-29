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В России сильно подешевели хардтоп-пикапы Oting Palasso

Хардтоп-пикапы Oting Palasso подешевели в России на 150—240 тысяч рублей
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OTING

В России подешевел китайский пикап-хардтоп Oting Palasso, сообщает портал «Автоновости дня».

Так, автомобиль в комплектации «Стандарт» подешевел на 150 тыс. рублей и стоит теперь 3,85 млн рублей. Топовая версия «Делюкс» лучила скидку 240 тыс. рублей. Цена — 4,1 млн рублей.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе. Уровень крыши над багажником выше, чем над салоном. Объем грузового отсека — 2150 л, его стенки отделаны пластиком, на полу — ковровое покрытие, как в багажнике внедорожника.

Рамный пикап производится в Китае, на российском рынке он продается с бензиновым мотором 2.0 л мощностью 218 л.с., восьмиступенчатой АКП немецкой марки ZF, а также механической трансмиссией. Привод — полный.

Ранее сообщалось, что седан Amberauto А5 подешевел в России на миллион рублей.

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