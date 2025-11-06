На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам посоветовали срочно менять летние шины на зимние

Синоптик Вильфанд предупредил о необходимости перехода на зимние шины в Москве
close
Алексей Майшев/РИА Новости

С начала следующей недели автомобилистам в Москве рекомендуется сменить летние шины на зимние из-за ожидаемого сильного понижения температуры и осадков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что среднесуточная температура станет отрицательной, что существенно усложнит передвижение на летней резине, поэтому менять покрышки стоит как можно скорее.

Вильфанд также отметил, что радиационных туманов, наблюдавшихся в начале этой недели, больше не будет, а облачная погода ограничит поступление солнечного света к поверхности. При этом метеоролог предупредил о вероятных небольших снегопадах и дождях в столичном регионе.

При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал жителям Московской области продолжение золотой осени «с красными и желтыми листьями» как минимум еще на месяц.

Ранее выяснилось, в какие регионы зима пришла раньше срока.

