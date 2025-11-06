На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
УАЗ отказался от выпуска внедорожника Hunter с «автоматом»

Ульяновский автозавод принял решение не оснащать внедорожник «Хантер» автоматической коробкой передач (АКП). Об этом корреспонденту «Газета.Ru» рассказал официальный представитель предприятия в ответ на соответствующий запрос.

«УАЗ Хантер» — это в первую очередь правильный рабочий инструмент, ориентированный преимущественно на выполнение конкретных задач и подготовленный для определенных условий эксплуатации. Что, собственно, актуальные конструкция и оснащение модели позволяют реализовать в полном объеме», — уточнили в пресс-службе.

Внедорожник «УАЗ Хантер» является прямым потомком армейского автомобиля УАЗ-469 и выпускается с 2003 года.

В 2014 году руководство УАЗа объявило о снятии автомобиля с производства, назвав его морально устаревшим. Однако с февраля 2015 года было решено возобновить выпуск обновленного Hunter, соответствующего экологическим нормам «Евро-5» и требованиям безопасности.

В 2018 году по заказу дистрибьютора УАЗа в Ливане московская компания разработала версию УАЗ Hunter с «автоматом» Aisin и 2,7-литровым мотором ЗМЗ-409, оснащенным турбиной. Ливанские заказчики одобрили получившийся результат и заказали целую партию таких машин.

В 2022 году была выпущена лимитированная юбилейная версия Hunter, приуроченная к 50-летию модели.

Ранее россиянам рассказали, когда перестанут выпускать «УАЗ Буханку».

