Россиянам рассказали, когда перестанут выпускать УАЗ «Буханку»

Ульяновский автомобильный завод продолжит обновлять и выпускать автомобили УАЗ СГР («Буханка»), сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе предприятия. Там отметили, что семейство этих автомобилей пользуется устойчивым спросом у россиян.

«Наша классическая модель планомерно обновляется на регулярной основе. Менее года назад мы начали оснащать СГР обновленным двигателем. Говорить об окончании жизненного цикла «Буханки» в нынешнем виде пока преждевременно — на данный момент многие клиенты не видят для себя возможности замены этого универсального по своей сути автомобиля», — сообщили в пресс-службе завода.

В августе 2024 года вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог. По его словам, это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, как трактор, но никак не должно пересекаться с другими машинами на скоростных трассах.

Первый серийный автомобиль «УАЗ-450», именуемый в обиходе «Буханкой», сошел с конвейера Ульяновского автозавода в конце января 1958 года. Нарицательное имя он получил за своеобразный кузов, напоминающий форму буханки хлеба. Еще по одной версии «Буханкой» называли продуктовые фургоны. За годы выпуска модель неоднократно модернизировалась. Сейчас семейство таких автомобилей называется УАЗ СГР (Старый грузовой ряд).

