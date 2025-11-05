На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель из Дагестана пытался провезти в автомобиле 7 килограмм наркотиков

Mash: водитель из Дагестана пытался провезти 7 килограмм марихуаны
Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане водитель пытался провезти в машине семь килограмм марихуаны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Волшебная машина попалась на трассе Махачкала-Астрахань. В багажнике лежала запаска, а в ней — наркотики», — говорится в публикации.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (Сбыт и хранение наркотиков).

До этого в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля, после чего отвез к станции метро «Девяткино». После произошедшего мужчина скрылся. Правоохранители задержали 39-летнего водителя и возбудили уголовное дело.

Кроме того, на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине. На кадрах с видеорегистратора, опубликованных Telegram-каналом «ДТП и ЧП. RussianCrash», видно, что водитель «Газели» подошел к водительской двери Chery, размахивая руками.

Ранее москвичка на угнанном такси наехала на свою подругу.

