Водитель из Дагестана пытался провезти в автомобиле 7 килограмм наркотиков

В Дагестане водитель пытался провезти в машине семь килограмм марихуаны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Волшебная машина попалась на трассе Махачкала-Астрахань. В багажнике лежала запаска, а в ней — наркотики», — говорится в публикации.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (Сбыт и хранение наркотиков).

