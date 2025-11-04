Таксист изнасиловал 21-летнюю петербурженку в салоне авто

В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал пассажирку в салоне автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербуржская полиция».

«Полицейским пострадавшая рассказала, что 2 ноября около 05:00 у дома 2/49 по Владимирскому проспекту села в автомобиль к незнакомцу, который заем, находясь во дворе дома 79 по проспекту Науки, изнасиловал ее в салоне автомобиля, после чего отвез к станции метро «Девяткино», — говорится в публикации.

По информации канала, после произошедшего мужчина высадил петербурженку и скрылся. Правоохранители задержали 39-летнего водителя и возбудили уголовное дело.

До этого на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине. На кадрах с видеорегистратора, опубликованных Telegram-каналом «ДТП и ЧП. RussianCrash», видно, что водитель «Газели» подошел к водительской двери Chery, размахивая руками. Водитель выскочил на улицу и нанес оппоненту удар по лицу, после чего произошла потасовка. Один из мужчин повалил другого на асфальт борцовским приемом.

