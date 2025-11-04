На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: москвичка на угнанном такси наехала на свою подругу

В Москве девушки пытались угнать такси и напали на водителя
true
true
true

В Москве две девушки пытались угнать такси и напали на водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Они в ночном веселье чем-то сильно ударили по стоящей машине такси. Когда водитель вышел — напали на него. Одна из них прыгнула за руль, сдала назад и сбила обоих: и водителя, и свою подругу», — рассказал очевидец.

На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель толкает нарушительниц на тротуар, после чего одна из девушка садится за руль и устраивает ДТП. В конце записи заметно, что возле иномарки собрались люди.

До этого на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине. На кадрах с видеорегистратора, опубликованных Telegram-каналом «ДТП и ЧП. RussianCrash», видно, что водитель «Газели» подошел к водительской двери Chery, размахивая руками. Водитель выскочил на улицу и нанес оппоненту удар по лицу, после чего произошла потасовка. Один из мужчин повалил другого на асфальт борцовским приемом.

Ранее водитель фуры протаранил ограду храма.

