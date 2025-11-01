На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попала драка водителя Chery c «обочечником» посреди шоссе в Петербурге

В Санкт-Петербурге на видео попала драка водителей из-за езды по обочине
true
true
true

На Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине. Об этом сообщает Readovka.

«Водитель Chery Tiggo не оценил хитрость торопыг, которые пытались обогнать его через обочину, и перегородил им дорогу, но те были слишком нетерпимыми к стремлению к справедливости», — отмечается в публикации.

На кадрах с видеорегистратора, опубликованных Telegram-каналом «ДТП и ЧП. RussianCrash», видно, что водитель «Газели» подошел к водительской двери Chery, размахивая руками. Водитель выскочил на улицу и нанес оппоненту удар по лицу, после чего произошла потасовка. Один из мужчин повалил другого на асфальт борцовским приемом. Утверждается, что дерущихся смогли разнять очевидцы происшествия.

Ранее водитель фуры протаранил ограду храма.

