На видео попала драка водителя Chery c «обочечником» посреди шоссе в Петербурге

На Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине. Об этом сообщает Readovka.

«Водитель Chery Tiggo не оценил хитрость торопыг, которые пытались обогнать его через обочину, и перегородил им дорогу, но те были слишком нетерпимыми к стремлению к справедливости», — отмечается в публикации.

На кадрах с видеорегистратора, опубликованных Telegram-каналом «ДТП и ЧП. RussianCrash», видно, что водитель «Газели» подошел к водительской двери Chery, размахивая руками. Водитель выскочил на улицу и нанес оппоненту удар по лицу, после чего произошла потасовка. Один из мужчин повалил другого на асфальт борцовским приемом. Утверждается, что дерущихся смогли разнять очевидцы происшествия.

