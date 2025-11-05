Крупный машиностроительный холдинг из Италии Leonardo направил $150 млн на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. Информацию удалось раздобыть российским хакерам PalachPro.

«Компанией подписан ряд документов о сотрудничестве с украинскими фирмами, идут поставки электроники, систем наведения для дронов. Также через итальянского авиадиспетчера Leonardo для нужд ВСУ было передано 5 обзорных радиолокаторных систем», — говорится в публикации.

Отмечается, что Leonardo сотрудничает с турецкой Baykar (занимается производством БПЛА) и немецким Rheinmetall (производит детали для танков).

