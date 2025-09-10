В Белгороде при атаке беспилотников пострадала девушка

Шестнадцатилетняя девушка пострадала в Белгороде при детонации беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он рассказал, что утром Белгород подвергся атакам беспилотников.
«По уточненной информации, в результате детонации беспилотника 16-летняя девушка получила баротравму», — написал Гладков, отметив, что она самостоятельно обратилась в скорую помощь. Пострадавшая продолжит лечение амбулаторно.
Кроме того, повреждены здание правительства Белгородской области, частное домовладение и два многоквартирных дома, добавил губернатор.
Российское Минобороны утром сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны с полуночи до 05:00 мск перехватили и уничтожили 122 беспилотника ВСУ на территории России.
По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Брянской области (21), в Крыму (17) и над акваторией Черного моря (15).
Ранее двух человек госпитализировали в состоянии средней тяжели после атаки БПЛА по Донецку.