В Белгороде при атаке беспилотников пострадала девушка

Гладков: 16-летняя девушка получила баротравму в Белгороде при атаке БПЛА ВСУ

Шестнадцатилетняя девушка пострадала в Белгороде при детонации беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что утром Белгород подвергся атакам беспилотников.

«По уточненной информации, в результате детонации беспилотника 16-летняя девушка получила баротравму», — написал Гладков, отметив, что она самостоятельно обратилась в скорую помощь. Пострадавшая продолжит лечение амбулаторно.

Кроме того, повреждены здание правительства Белгородской области, частное домовладение и два многоквартирных дома, добавил губернатор.

Российское Минобороны утром сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны с полуночи до 05:00 мск перехватили и уничтожили 122 беспилотника ВСУ на территории России.

По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Брянской области (21), в Крыму (17) и над акваторией Черного моря (15).

Ранее двух человек госпитализировали в состоянии средней тяжели после атаки БПЛА по Донецку.