Минпромторг отсрочил заградительный утильсбор. Поклонникам иномарок дали последний шанс

Минпромторг отложил заградительные пошлины по утильсбору до 1 декабря 2025 года

Минпромторг решил отсрочить введение новых правил расчета утилизационного сбора на иномарки с моторами мощностью выше 160 л.с. Изменения вступят в силу через месяц — 1 декабря. Таким образом ведомство дало шанс не доплачивать огромные суммы россиянам, которые не успевают привезти иномарки. Эксперты убеждены, что решение о повышении ставок было ошибочным и обойдется бюджету России в 300 млрд рублей, которые страна будет ежегодно терять от импорта иномарок.

Почему изменения отложили

Министерство промышленности и торговли России отложит до 1 декабря 2025 года вступление в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. Проект постановления внесен в правительство.

«В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг проработал возможность отсрочки даты вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили», — заявили в ведомстве.

Такое решение было принято, чтобы соблюсти интересы россиян, которые заказали и оплатили автомобили мощностью выше 160 л.с., но по различным причинам не успели привезти их в РФ до 1 ноября — изначальной даты вступления в силу новой методики расчета.

Сейчас на фоне ажиотажного спроса на погранпереходах образовались огромные пробки, что сильно задержало доставку заказанных иномарок. Если бы новую методику расчета сбора не перенесли, то по новым правилам с 1 ноября тысячам россиян пришлось бы доплачивать миллионы рублей.

«Напомним, что изменения не отразятся на автолюбителях, которые оплатили утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы», — подтвердили в Минпромторге.

Также ведомство обратило внимание, что при планировании новых заказов иномарок необходимо учитывать предлагаемые изменения в расчете утильсбора.

Зачем нужны изменения

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью для РИА Новости пояснил, что привязка утильсбора к мощности автомобиля вводится не для того, чтобы «закрыть» рынок и избавить отечественных производителей от конкуренции. Вместо этого власти хотят сделать локальное производство автомобилей в РФ выгоднее, чем импорт.

«Объявленные нововведения могут сказаться на стоимости частного ввоза так называемых «санкционных» иномарок. То есть автомобилей тех брендов, которые три года назад в одностороннем порядке ушли с рынка <...> Существование такой «лазейки» может снижать привлекательность российского рынка для производителей », — отметил Мантуров.

Вице-премьер заверил, что в результате введения нового утильсбора не стоит ожидать резкого роста цен.

«В целом не ожидаем резких ценовых скачков с учетом уже объявленного переноса сроков вступления новых правил в силу до декабря и возможности ввезти автомобили для частного пользования и пополнить складские запасы, которые он дал», — добавил он.

Мантуров подчеркнул, что до этого повышения ставок утильсбора не привели к драматическому росту цен, который прогнозировали отраслевые эксперты.

Потеряет миллиарды

Тем не менее нововведения по утильсбору ежегодно будут лишать бюджет России 300 млрд рублей, рассказали «Газете.Ru» в «Национальном автомобильном союзе» (НАС).

Эксперты считают, что те граждане, которые ввозили в страну иномарки по льготным ставкам, просто откажутся от этого канала покупки автомобилей.

«Даже если взять усредненный таможенный платеж (за одну иномарку. — «Газета.Ru») в 800 тысяч рублей за ввозимый автомобиль, то потери федерального бюджета составят не менее 200 млрд рублей в год. <...>

Можно прогнозировать, что потери составят более 300 млрд рублей ежегодно»,

— говорится в письме НАС министру финансов России Антону Силуанову и главе Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву.

​​В беседе с «Газетой.Ru» вице-президент НАС Антон Шапарин выразил сомнение в том, что в ходе подготовки проекта об изменении методики расчета утильсбора просчитывались все варианты негативного воздействия на экономику страны и бюджет из-за резкого повышения тарифов.

«Я боюсь, что такой риск не просчитывался. Потому что, если бы они считали, это было бы учтено в законе о бюджете. Но там это не учтено, там все стабильно», — пояснил он.

Аналогичного мнения придерживается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.