В России сильно подорожали кроссоверы KGM

Кроссоверы KGM Tivoli и Korando подорожали в России на 100 тысяч рублей

Автобренд KGM поднял цены на кроссоверы Tivoli и Korando во всех комплектациях на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Кроссовер Tivoli после прибавки в 100 тыс. рублей стал стоить от 2,94 млн до 3,54 млн рублей в зависимости от комплектации. Кроссовер Korando, доступный как в переднеприводных, так и в полноприводных версиях, тоже подорожал на 100 тыс. рублей. Цены начинаются от 3,34 млн рублей.

KGM Tivoli снабжен турбомотором 1.5 мощностью 163 л.с. и шестиступенчатой автоматической трансмиссией японской марки Aisin. Автомобиль демонстрирует средний расход топлива 7 л на 100 км. Дорожный просвет Tivoli — 178 мм.

Кроссовер Tivoli впервые был представлен на рынке под маркой SsangYong и с тех пор получил три рестайлинга. Марка SsangYong была переименована в KGM после банкротства компании и перехода под контроль нового владельца.

KGM Korando доступен в трех комплектациях.

Кроссовер предложен с единственным 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, который выдает 163 л.с. (280 Нм) и сочетается с шестиступенчатым автоматом Aisin.

Гарантия составляет пять лет с ограничением по пробегу в 100 тыс. километров.

