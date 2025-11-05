На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 10 самых надежных кроссоверов последнего десятилетия

true
true
true
close
Toyota

Портал TopSpeed составил рейтинг самых надежных кроссоверов последнего десятилетия.

Возглавил список Lexus GX 2012 года. Надежность этого автомобиля, построенного на базе Toyota Land Cruiser Prado, оценили в 89 баллов из 100 возможных. Второе место занимает Toyota 4Runner 2017 года выпуска с оценкой надежности 88 из 100. На третьем месте Toyota RAV4 2010 года выпуска, надежность которого оценили в 88 баллов.

Далее следуют Kia Sportage 2018 года, Buick Encore 2017 года, Hyundai Tucson 2015 года, Subaru Forester 2018 года, BMW X3 2018 года;, Lexus RX 2017 года и BMW X5 2019 года.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

