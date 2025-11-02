В России предложили проводить краш-тесты электросамокатов

Профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский выступил с предложением проводить краш-тесты электросамокатов, сообщают «Известия». По его словам, это необходимо делать, чтобы повышать конструктивную безопасность такой техники.

«Необходимо проводить краш-тесты этой техники. Это позволит скорректировать технические требования к средствам индивидуальной мобильности, увеличить их устойчивость, снизить центр тяжести, — заявил Гаевский.

До этого Верховный суд России разрешил лишать водительских прав граждан, которые в нетрезвом виде управляют электросамокатами с двигателем мощнее 0,25 кВт. Об этом говорится в судебном постановлении по делу жителя Воронежской области Александра Татаринцева. Верховный суд разъяснил, что электросамокаты с двигателем мощнее 0,25 кВт приравниваются к мопедам, для управления которыми требуется водительское удостоверение категории «М». Соответственно, санкции за пьяное вождение будут такими же, как для автомобилистов или мотоциклистов.

Также, в мае 2025 года депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили обязать электросамокатчиков заключать ОСАГО для аренды кикшеринговых самокатов. Также депутаты хотят обязать сервисы обеспечить государственную регистрацию этих средств индивидуальной мобильности для повышения подотчетности.

Ранее в Петербурге ограничили скорость электросамокатов до 10 км/ч.